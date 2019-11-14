Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular başladı

14.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:42

Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, çiftçilerin tarım desteklerinden yararlanabilmesi için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olmaları gerektiğini söyledi.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni üretim dönemi ÇKS kayıtlarının başladığını ve 30 Haziran 2020'ye kadar devam edeceğini belirtti.

Çiftçinin yeni üretim dönemindeki devlet desteklerinden yararlanmaları için mutlaka tarım ve orman il ve ilçe müdürlüklerindeki ÇKS kayıtlarının yenilemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Kayıtlar yenilenmezse çiftçilerimiz mazot, gübre ve diğer desteklerden yararlanamazlar." dedi.

Özdemir, ürün destek ödemeleri için müstahsil makbuzları ve faturaların müdürlüklere tesliminin sürdüğüne değinerek, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz sattığı ürünün müstahsil makbuzunu ticaret borsalarına onaylattıktan sonra il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etmeleri gerekiyor. Hububat ve baklagillerde fatura teslimi 1 Nisan 2020'de, yağlı tohum bitkilerde ise 30 Nisan 2020'de sona ermektedir. Çiftçimizin mağdur olmaması için bu tarihlerden önce ürün satış faturalarını müdürlüklerimize teslim etmeleri gerekmektedir."

Kaynak: AA