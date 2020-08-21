Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi uzatıldı Siirt'te, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Siirt'te, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2020 üretim yılına ilişkin 30 Haziran'a kadar ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçiler için süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kaynak: AA