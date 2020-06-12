Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu tarihi 30 Haziran'da sona eriyor
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Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu tarihi 30 Haziran'da sona eriyor

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran'da sona ereceği bildirdi.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu tarihi 30 Haziran'da sona eriyor
12.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:35

Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusunun 30 Haziran'da sona ereceği bildirdi.

Uğur, yaptığı açıklamada "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncellemeleri son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 mağdur olmamak için son başvuru tarihine kadar, işlemini yapmayan üreticilerimizin işlemlerini bir an önce yapmaları mağdur olmamaları gerekmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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