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Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının ertelenmesi istendi

Giresun Ziraat Odası, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan çiftçi kayıt sistemi başvuruları kapsamında 65 yaş ve üzeri üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı başvurularını yaptıramamaları nedeniyle başvuru tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını istedi.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının ertelenmesi istendi
12.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:24

Giresun Ziraat Odası, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan çiftçi kayıt sistemi başvuruları kapsamında 65 yaş ve üzeri üreticilerin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı başvurularını yaptıramamaları nedeniyle başvuru tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını istedi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yaptığı açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını üreticileri de olumsuz etkiliyor. 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Eylül 2019 tarihinde başladı ve 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri ile yalnız yaşayan üreticiler, Ziraat Odalarına giderek Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerini yaptıramadığı ve bu üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru tarihinin şimdiden ileri bir tarihe uzatılmasını bekliyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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