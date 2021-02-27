Çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan kişi dere yatağından çakıl alırken yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan bir kişi, dere yatağından çakıl alırken yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan bir kişi, dere yatağından çakıl alırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kumtepe Mahallesi Kızılot mevkisinde devriye görevini yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kendisine ait traktörle dere yatağından izinsiz olarak çakıl aldığını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin çiftçi kayıt belgesi muafiyeti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokağa çıktığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında tutanak tutularak yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün