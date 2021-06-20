Çiftçi kadınlar yeni projeleri ile pandemide de üretmeye devam ediyor

Kayseri'de faaliyet gösteren Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'nde (KAÇEM) çalışan kadın çiftçiler, pandemi döneminde de yeni projeler ile aralıksız üretime devam ediyor.

Kayseri'de faaliyet gösteren Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'nde (KAÇEM) çalışan kadın çiftçiler, pandemi döneminde de yeni projeler ile aralıksız üretime devam ediyor. Üretimleri ile ilgili bilgiler veren KAÇEM Başkan Yardımcısı Şükran Başdoğan, pandemi sürecinde de tarlada sürekli çalıştıklarını söyleyerek, "İnsanların güvenli ve organik ürünlere ulaşmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Girdikleri bir yarışmadan aldıkları ödül ile gerekli makinaları aldıklarını ve üretimlerine yeni projeler ile devam ettiklerini söyleyen KAÇEM Başkan Yardımcısı Şükran Başdoğan, "KAÇEM üretime başladığında reçel çeşitleri, salçası, tarhanası ve eriştesi vardı. Şu an tarhana ve salçamızı tam organik yapıyoruz, sertifikalandırdık. Organik logolu yapıyoruz ve içinde kullandığımız bütün hammadde girdilerini organik olarak temin ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız ürünlerde ise organik elmalardan yapılan elma sirkemiz var. Gacer unumuz var, Kayseri'nin endemik buğdayıdır ve Develi de ana vatanıdır Gacer buğdayımızın. Geçen sene deneme amaçlıydı ama bu sene üretimimizi daha çok yapıyoruz. Özellikle de glüten hassasiyeti olan insanlara da Gacer buğdayını öneriyoruz çünkü 22 ppm şu anki glüten oranımız. Daha sonrasında gilaboru sirkesi deniyoruz ve inşallah önümüzdeki sezonda gilaboru sirkemizi piyasaya sunacağız. Domates kurumuz var. Bu da geçen sene bir kozmetik firmasının 'Bu Toprağın Kadınları' isimli proje yarışmasında Dernek Başkanımız Dr. Yeşim Bekyürek'in projesinin 10 bin Euro ödül almasının ve bu ödülü kooperatifimize hibe etmesinin sonrasında kurutma fırını, öğütücü, dilimleyici makinamızı, vakum makinamızı aldık. Domates kurumuz ve tozumuz var ve domates tozunu da yine bebek mamalarında kullanmayı düşünüyoruz. Çeşniler hazırlamayı düşünüyoruz" dedi.

Başdoğan, kadın çiftçiler olarak pandemide de tarlada çalışmaya devam ettiklerini ve çalışmalarını olumsuz etkileyen bir durum yaşamadıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz zaten kadın çiftçiler olarak tarlada çalışıyoruz. Devam ediyoruz çalışmaya. KAÇEM olarak da vardiyalı çalışarak temizlik ve mesafe kurallarına dikkat ederek, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pandemide çalışmalarımızda bizi etkileyen bir olumsuzluk olmadı. Geçen yıl 'Türkiye'deki Fuarların Küresel Ekonomideki Yeri' temalı bir fuara katıldık. Bütün kooperatifler oradalardı. Kendimizi, yaptığımız ürünleri tanıttık ve satışımızı da yaptık. Aynı zamanda orada Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile tanıştık. Şu an vakıfla bire bir koordineli çalışıyoruz. Yine vakfın düzenlemiş olduğu proje yarışmasına katıldık. Bu yarışmada da 10 bin TL'lik bir ödül kazandık. Kazandığımız ödül ile de sosyal medyada satışlarımızı başlattık. Bundan sonraki hedeflerimiz çalışmalarımıza devam etmek. AR-GE çalışmalarımıza başlamak ki gıda mühendisimiz sağ olsun bu konuda bizim en büyük desteğimiz. Yeni çalışmalar ve projelerle kooperatifimize destek vermeye çalışıyor. Sosyal medyada satışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonda da burada bahçede görmüş olduğunuz, arkadaşlarımın çalıştığı yerde de sebzelerimizi üretiyoruz. Burayı bu sene demonstrasyon bahçesi yaptık. Kahvaltı vermeyi düşünüyoruz. İnsanların aileleri ile birlikte gelip, güvenilir bir şekilde rahatça hem sebzelerini temin edip, hem de kahvaltılarını yaparak güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı