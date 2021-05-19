ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI
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ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de çiftçi kadınlar Nisan ayında tohumlarını attıkları sebze fidelerini toplamaya başladı.

DÜZCE'de çiftçi kadınlar Nisan ayında tohumlarını attıkları sebze fidelerini toplamaya başladı. Kadınlar fideleri pazarda satmalarının yanı sıra pandemi nedeniyle evlere de servis yapmaya başladı.

Düzce'nin Sinirci Köyü'nde kadınlar sebze fidesi üreterek geçimlerini sağlıyor. Nisan ayının ilk günlerinde pırasa, domates, pazı, lahana, salatalık yetişmesi için dikilen ata tohumları Mayıs ayının ortalarında fide haline geliyor. Köylü kadınlar imece usulü tarlalarda fideleri pazarda satmak amacıyla bağlamaya başlıyor. Köylü kadınlar fideleri pazarlarda sattıkları gibi pandemi nedeniyle telefon siparişi alarak ve evlere servis yaparak da satmaya başladı.

Çocukluğundan bu yana çiftçilikle uğraştığını söyleyen 4 çocuk annesi Feride Karabalut (52), 'Biz pırasa, biber, domates, pazı, lahana, salatalık, bunların fidelerini yetiştiriyoruz. Kendi tohumlarımız atalardan kalma. Sabahın 5'inde kalkıyoruz akşam gün batana kadar bahçedeyiz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı çıkarıyoruz hem de bundan harçlık yapıp geçimimizi sağlıyoruz.' dedi.

Evlenirken çeyizini fideler sayesinde hazırladığını dile getiren Feride Karabulut, 'Benim çeyizim bunlarla hazırlandı. Evlendim çocuklarım oldu bunlarla okuttum.' diye konuştu.

ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI
ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI
ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI
ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇİFTÇİ KADINLAR SEBZE FİDELERİNİ TOPLAMAYA VE EVLERE SERVİS YAPMAYA BAŞLADI - Haberler
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