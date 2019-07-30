Çiftçi kadınlar doku kültürü laboratuvarını ziyaret etti

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Gümüşova İlçe Tarım Müdürlüğü, Gümüşova Ziraat Odası, Gümüşova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR katkıları ile Gümüşova Elmacık Köyünde açılan Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği kursunun 24 kursiyeri; Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark'ı ziyaret etti.

Gümüşovalı çiftçi kadınlar ilk olarak Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) ziyaret etti. Ziyarette, Öğretim Görevlisi Barkın Külahtaş toprak analizleri ve diğer analizler ile ilgili çiftçi kadınlara önemli bilgiler aktardı.

Daha sonra Düzce Teknopark bünyesinde Mycotech Doku Kültürü Laboratuvarı ziyaret eden konuk kadınlar, burada Öğr. Gör. Selime Semra Erol'un doku kültürü tekniği ile misel üretimi ve mantar yetiştiriciliği konusundaki bilgilendirmesini dinledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA