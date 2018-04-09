60 Yaşındaki Kadının Okuma Azmi! Önce İneğini Sağıyor Sonra Kursa Gidiyor

Sivas merkeze bağlı bir köyde çiftçilikle uğraşan Miyase Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılmak için haftanın üç günü belediyenin tahsis ettiği özel araçla il merkezine getiriliyor.

20 KİLOMETRELİK MESAFEDE KURSA GETİRİLİP GÖTÜRÜLÜYOR

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Eskiboğazkesen köyü Dayıoğlu mezrasında yaşayan 60 yaşındaki çiftçi kadın, okuma yazma seferberliği kapsamında il merkezinde açılan kursa yazıldı. Haftanın üç günü kursa gelen Süer'in maddi durumunun iyi olmaması üzerine devreye giren Sivas Belediyesi, tahsis ettiği özel araçla Süer'i, 20 kilometrelik mesafede kursa getirip götürüyor.

''BENDE OKUYACAĞIM''

Okuma yazma seferberliğinden televizyon izlerken haberdar olduğunu aktaran Süer, "Kocama 'ben de okuyacağım' dedim. Kocam da 'sen okuyacaksan ben de seni okutacağım' dedi. 3 haftadır eşimle birlikle okula gidip geliyoruz. Ona refakat ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan ve eşinden çok memnunuz. Belediyemiz de bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı. Süer'in eşi Mehmet Süer ise televizyonda çıkan alt yazıları eşinin sürekli kendisine sorduğunu, bu durumdan sıkıldığı için onu kursa kayıt ettirdiğini kaydetti.

İNEĞİNİ SAĞDIKTAN SONRA KURSA KATILIYOR

Aileyi kurs merkezinde ziyaret eden Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın da çiftçilikle uğraşan ve ineğini sağdıktan sonra köyden çıkarak kursa katılan Süer'in durumundan haberdar olan Belediye Başkanı Sami Aydın'ın talimatıyla Süer'in ulaşımını sağladıklarını belirtti.