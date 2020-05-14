Çiftçi eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı
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Çiftçi eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı

Denizli'de bir çiftçi, tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı.

Çiftçi eliyle yakaladığı 1.5 metre uzunluğundaki yılanla böyle oynadı
14.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:53

Denizli'de bir çiftçi, tütün tarlasında çalıştığı sırada traktörüne giren yaklaşık 1.5 metre boyundaki yılanı eliyle yakaladı. Yılanla adeta oyuncak gibi oynayan çiftçi, daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde havaların erken ısınması ile yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Yıldıray Sert (43) isimli çiftçi, tarlada traktörüne bindiği sırada aracın içinde yılan olduğunu fark etti. Bölgede sıklıkla görülen ve zehirsiz olan 'bozyörük' diye bilinen Hazer yılanını eliyle yakalayan Sert, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eline alıp adeta oyuncak gibi oynadı. Sert'in o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tarlada çalışan diğer çiftçiler olan biteni şaşkınla izledi. Yıldıray Sert, bir süre oynadığı hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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