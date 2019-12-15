Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

15.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:40

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgilendirerek bu alanda Bakanlığın yeni uygulamaları, teşvik ve desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.



Eğitim ve bilgilendirme toplantısı, Alikamerli, Bayraktutan, Çalpala, Kasımcan, Kuzugüden ve Oba köylerinde çiftçilerin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti. - IĞDIR

Kaynak: İHA