Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Haberler » Güncel » Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Haber

Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

15.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:40
Çiftçi eğitimi ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçileri Tarım ve hayvancılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgilendirerek bu alanda Bakanlığın yeni uygulamaları, teşvik ve desteklemeleri hakkında bilgiler verdi.


Eğitim ve bilgilendirme toplantısı, Alikamerli, Bayraktutan, Çalpala, Kasımcan, Kuzugüden ve Oba köylerinde çiftçilerin yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşti. - IĞDIR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler