Çiftçi Eğitim Ve Uygulama Merkezi Projesi Ödül Aldı

28 Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle "Türkiye'de Tarımın Enleri" ve "En İyi Projeler" başlıklarıyla başvurduğu yarışmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hayata geçirdiği ve Burhaniye'de faaliyet gösteren Çiftçi Eğitim ve Uygulama Merkezi projesi 3.'lük ödülüne layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ödülünü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Özen alırken; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun talimatları ile tarıma yönelik onlarca projenin hayata geçirildiğini ifade ederek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Balıkesirli çiftçinin yanında olduklarını söyledi.