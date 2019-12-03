Çiftçi eğitim seminerleri başladı

03.12.2019 09:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:26

İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği işbirliğinde geçmiş yıllarda da düzenlenen çiftçi eğitim seminerleri, 6'ncı yılında da düzenlenmeye devam edecek.

Nitelikli tarım hedefiyle kırsal mahallelerde bu alanda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış sezonunu çiftçileri eğiterek geçirecek. İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ile Muhtarlar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Seminerlerinin startı dün akşam Sani Konukoğlu Konferans Salonunda düzenlenen açılış töreniyle verildi.

Kış aylarını değerlendirmek, çiftçiye devlet gücünün yanlarında olduğunu göstermek, üretilen ürünün verim ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Seminerlerinin başlangıç programına Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren, Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Programın açılış konuşmasını İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Sami Çakmak yaptı. Çakmak, "Bu gibi toplantıların çiftçilerimize, üretenlerimize, hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Düzenleyen ve katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi.

EĞİTİMLER ÇİFTÇİLERİ 10 PUAN ÖNE GEÇİRİYOR

Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ise "Bugün burada eğitim çalışması için bir aradayız. Sürü yöneticiliği belgesi almak için çiftçi kardeşlerimiz buradalar. Bildiğiniz gibi biz kış aylarında Ziraat Odamız, İlçe Tarım Müdürlüğü, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz ile bu tür çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilerimizden gelen talepler doğrultusunda arıcılıktan tutun sürü yöneticiliği, budama gibi eğitimler düzenliyoruz. İnegöl'ün tüm paydaşları bir araya gelerek üreticilerimiz için çalışmalar yapıyoruz. Bu tür eğitimler desteklemelerde de çiftçilerimizi 10 puan öne geçiriyor. Bu özelliğiyle de önemli bir çalışma" diye konuştu.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren de "Biz İnegöl'de paydaş kurumlar olarak bu işi geleneksel hale getirdik. Çok hoş bir organizasyon. Herkes elini taşın altına koyuyor. Sürü yönetimi kursumuz da 104 saatlik bir eğitim seminerimiz. Halk Eğitim Merkezimiz tarafından belgelendirilecektir. Bakanlığımız tüm destekleme programlarında yetiştiricilerin ve üreticilerin faaliyet alanında eğitim almalarını ve belgelendirmelerini talep ediyor. Aldığınız bu belgeler sizleri her zaman bir adım öne geçirir. Öğrenmenin yaşı yok. Eğitimlerimiz hayırlı uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

HEDEF TÜM ÇİFTÇİLERE ULAŞMAK

Son olarak konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, "İnegöl Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odamız ve Muhtarlarımızla bu yıl 6'ncı çiftçi eğitim seminerlerimizi başlatıyoruz. İnegöl'ümüzde nerede bir çiftçimiz, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız varsa onlara ulaşmak adına bu tür bilgilendirme seminerleri yapıyoruz. Her yıl düzenli olarak bu eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugün de kış mevsimine girmemiz vesilesiyle eğitimlerimizin başlangıç programını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler