Çiftçi domates güvesi ile mücadele ediyor
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Çiftçi domates güvesi ile mücadele ediyor

İklim şartları sebebiyle domateste verimin düşmesinin yanı sıra üreticiler domates güveleri ile mücadele ediyor.

Çiftçi domates güvesi ile mücadele ediyor
09.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:48

İklim şartları sebebiyle domateste verimin düşmesinin yanı sıra üreticiler domates güveleri ile mücadele ediyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Domates üreticileri domates güvesi ile boğuşuyor. İklim şartları sebebiyle domateste verimin düşmesinin üzerine birde domates güvesinin eklenmesi üreticileri zor durumda bıraktı. Tuta kelebeği olarak bilinen canlının domateslere bıraktığı yumurtalardan çıkan kurtçuklar çiçeklerin göbeğini yemesiyle ürün zarar görüyor. Domates güvesinin çiçeklenme döneminde domatese zarar verdiğini belirten çiftçi Ali Yangöz, "Verim oldukça düştü. İklim şartları da bu yıl oldukça kötü geçti. Birde başımıza bu Tuta hastalığı çıktı. Domates üretimi çok düştü. Normal şartlarda domates de dönüm de 20 ton hasat yapılması gerekirken bu yıl 5 ton ürün zor alınabiliyor. Bu yıl 7 dönüm diktiğim domatesten 2 dönümden ürünü zar zor alabildim. Domateslerde leke bırakıyor. Attığımız ilaçlarda fayda etmiyor. Babadan dededen gördüğümüz ilaçları dahi kullandık ancak sonuç alamadık" dedi.

"PATLICANLARA DA ZARAR VERİYOR"

Domates güvesinin sadece domateslere değil patlıcanlara da zarar verdiğini belirten Yangöz, "Porsuk ve Kuzeyköy cinsi domateslerimizden önceki yıllarda yüksek verim alabiliyorduk. Ancak bu yıl durumumuz çok kötü. Ayrıca aynı zararlı, patlıcanlara da zarar veriyor. Patlıcanların uç kısımlarına ve yapraklarına zarar veriyor. Bu yıl sıcaklık bir yandan Tuta zararlısı bir yandan Korona virüsü bir yandan hepsi üst üste geldi. Allah beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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