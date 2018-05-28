Çiftçi Dolu Zararının Karşılanmasını Bekliyor

Eskişehir'de etkili olan dolu yağışı buğday ve sebze tarlalarında büyük zarara yol açarken, Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri hasar tespit çalışması yaptı.

Dolu yapışından ürünleri zarar gören çiftçiler zararlarının karşılanmasını isterken, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan bazı taleplerini sıraladı. Buluşan, "6 Mayıs'ta yağan dolu Tepebaşı bölgemizde Sakintepe Mahallemizde birinci ekim mahsule zarar vermişti. 25 Mayıs'a kadar bol yağış aldık. Cuma günü yağan yağışta Tepebaşı bölgemizde Karagözler, Satılmışoğlu, Zincirlikuyu ve Sakintepe de yine dolu zararı oldu. Çiftçimizin ürünü zarar gördü. 6 Mayıs ve bugün Tepebaşı Tarım İlçe Müdürlüğümüz yetkilileri zarar gören bölgelerimizde hasar incelemesi yaptı. Mahsulü heba olan çiftçimize destek olunmalı. Çiftçilerimizin kredi ödemesi gibi tarihli ödemeler ertelenmeli. Biz üretmezsek ülkemiz aç kalır. İntikal yaptıramama nedenleriyle ÇKS alamadık. Mayıs yağmurları ürünlerimizi strese soktu, bozulmalar oldu büyüyemez hale geldi . Bazı bölgelerde üreticimiz ürününü bozarak yeniden ekim yapmaya başladı. Kuraklık, kuvvetli yağışlarla dolu yağışları tespit yapıldıktan sonra kredi borçlarına erteleme getirilmeli" diye belirtti. - ESKİŞEHİR