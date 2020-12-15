Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip

15.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:19
Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da planlanan sağlık yatırımlarının hayata geçeceği arazide incelemelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da planlanan sağlık yatırımlarının hayata geçeceği arazide incelemelerde bulundu.

Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapılması planlanan sağlık projeleriyle ilgili arazide incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Selim Çetintaş ve Belediye Başkan Yardımcılarıyla birlikte Şubatta ihalesi, Haziran'da ise inşaatı başlayacak Çayırova Devlet Hastanesi'nin proje alanını gezdi. Çiftçi daha sonra Akse Mahallesi'ndeki 112 acil servis istasyonunun bulunduğu alanda yapılması planlanan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Ocağı ve Bilgi Evi projesinin hayata geçirileceği arazide inceleme yapıp görüş alışverişinde bulundu. - KOCAELİ

Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip
Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma
Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma
Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü
Karabük milletvekilleri sağlık yatırımlarını görüştü
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz sıcak çorba hizmetine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Gülben Ergen Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çiftçi'den sağlık yatırımlarına yakın takip | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 17:24:18. #1.15#
title