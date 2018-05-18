Çiftçi'den 19 Mayıs Mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Çiftçi, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının, Kurtuluş mücadelesi meşalesini yaktığını belirtti.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin mesajında, "Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, ecdadımızın gösterdiği kahramanlık ruhuna bağlı olarak; istiklal ve istikbalimize, tarihimize, kültürümüze, cumhuriyetimize ve milli benliğimize ebediyen sahip çıkacaktır. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen değerleri daha da zenginleştirecek ve milli mücadele ruhunu her daima ayakta tutacaktır. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemiz, gençlerimizin yanında ve en büyük destekçisi olmaya devam edecektir. Bu duygularla gençlerimizin ve aziz milletimizin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca vatanımız uğruna şehit düşen tüm şehitlerimizi sonsuz minnet duyguları ile saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA