Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar hayatlarının ilk havuz keyfini doyasıya yaşadılar Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan 15 çocuk ilk kez havuz keyfi yaptı Antalya'nın Korkuteli ilçesinin köylerinde tarım...

29.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:02

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar hayatlarının ilk havuz keyfini doyasıya yaşadılar

Antalya'da tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerine yardımcı olan 15 çocuk ilk kez havuz keyfi yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinin köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları ilk kez havuzda yüzmenin heyecanını yaşadı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, köylerindeki tarım ve hayvancılık işlerinde ailelerine yardımcı olan 15 çocuğu havuzuyla buluşturdu. Eğitmenler tarafından evlerinden alınan yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, otobüsle Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'na getirildi. Hemen hazırlıklarını yapan çocuklar açık alandaki havuza atladı. Çam ağaçlarının arasındaki havuzda gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Yüzme bilmeyen çocuklara eğitmenler tarafından eğitim verildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Erhan Korkmaz, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Korkuteli ilçesinde, çocukların tatil döneminde tarımla uğraşan ailelerine yardım ettiklerini söyledi.

15 çocuğun bir gün boyunca Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda ağırlamak için getirdiklerini dile getiren Korkmaz, " Hemen gelir gelmez havuzda yüzmeye başladılar. Ardından sanatsal ve sportif faaliyetler yapacaklar. Çocuklarımızın çoğunluğu ilk kez havuzda yüzme şansı yakaladı. Eğitmenlerimiz de onlara eşlik ediyor." dedi.

"Havuza ilk kez geldim"

Numan Yıldırım, köyde genelde hayvan ve bahçe bakımı yaptığını dile getirerek, " Arada kurslarım oluyor. Daha önce denize gelmiştim ama havuza ilk kez geldim. Havuz da güzel. Derin olsa da yüzmeye çalışıyorum, eğleniyorum." diye konuştu.

"Aileme de yardım ediyorum"

Ramazan Arda Yıldırım, havuza ilk kez geldiğini belirterek," Aileme yardım ediyorum. Bugünde burada eğleneceğiz. Havuzda arkadaşlarımla yüzüyorum." dedi.

Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak Güncel
İzmir Valiliğinden elektrikli scooter kullananları üzecek haber! Ceza uygulanacak
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı Magazin
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar Güncel
Kamu çalışanlarına WhatsApp ve Telegram yasağı! Yabancı mesajlaşma programlarını kullanamayacaklar
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Bayram alışverişinden dönen baba ve 10 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Koronavirüse rağmen köpük partisi yapıp horon oynatan plaj işletmecilerine ceza kesildi
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Ayrılması gündemde olan Radamel Falcao, Galatasaray'da kalmayı planlıyor: Eski halime döneceğim
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Sosyal medya düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Tuma Çelik Osman Kavala Süleyman Soylu
Magazin Emrah Beyonce Pelin Akil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Bayram Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Çiftçi çocukları ilk kez havuzla buluştu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 14:07:53. #1.15#
title