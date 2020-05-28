Çift Yönlü Şarj Desteğine Merhaba Deyin: Realme Power Bank 2
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Çift Yönlü Şarj Desteğine Merhaba Deyin: Realme Power Bank 2

Çift Yönlü Şarj Desteğine Merhaba Deyin: Realme Power Bank 2

Birçok kullanıcı tarafından beklenen Realme Power Bank 2 cihazı önemli özelliklerle geliyor.

Çift Yönlü Şarj Desteğine Merhaba Deyin: Realme Power Bank 2
28.05.2020 04:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 04:50

Çift Yönlü Şarj Desteğine Merhaba Deyin: Realme Power Bank 2

Birçok kullanıcı tarafından beklenen Realme Power Bank 2 cihazı önemli özelliklerle geliyor. Firma her ne kadar gerilerden başlasa bile, yenilikçi çözümler sayesinde aradaki farkı kapatmak istiyor. Bakalım bu cihazda şirket hangi özellikleri sunuyor.

Firma; Hindistan'da gerçekleştirdiği lansmanda X50 Pro Player Edition, Realme Smart TV, Realme Watch ve Realme Buds Air Neo gibi ürünlerin tanıtımını yaptı. Tüm bunlara ek olarak Power Bank 2 adlı yeni taşınabilir şarj cihazı şirket tarafından oldukça benimsendi. Peki bu yeni cihaz hangi özelliklere sahipti?

Realme Power Bank 2 Özellikleri

Bu cihaz; Realme'nin 10.000 mAh kapasitesi ile birlikte, iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Ayrıca diğer ürünlerden farklı olarak şarj göstergesinden ne kadarlık şarj kaldığını göstermek için LED ışık kullanıyor. Böylece daha şık bir ürün ortaya çıkıyor.

Realme Power Bank 2 modelinin üst kısmında LED pil göstergesi ile birlikte, bir adet USB Type-A ve bir adet USB Type-C girişi yer alıyor. Bu cihaz; 18 W çift yönlü hızlı şarj desteği ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Modelde; 10.000 mAh yüksek yoğunluklu Lityum-polimer pil tercih edildi.

Power Bank modelleri ile ilgili en çok yaşanan sorunların başında, kapasite kaybı yer alıyor. Normal şartlarda bu tür cihazlar çok yoğun kayıp yaşarken, Realme AR-GE kaynaklı bilgi ve becerisini bu kaybı azaltmaya harcadı. Bu model, Siyah ve Sarı renk seçeneklerine ek olarak 13 dolardan fiyatla satıldı. Ürünün kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sizce böyle bir cihaz kullanıcıları tatmin edebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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