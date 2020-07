Çift Ön Kameralı OnePlus Nord'un Fiyatı Resmi Olarak Duyuruldu OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonların (OnePlus 8 ve 8 Pro) ardından uygun fiyatlı modelini tanıtacak.

OnePlus, 2020 amiral gemisi telefonların (OnePlus 8 ve 8 Pro) ardından uygun fiyatlı modelini tanıtacak. Temmuz'da resmi olarak duyurulması beklenen OnePlus Nord'un uygun fiyatla geleceği söyleniyordu. Şimdi de OnePlus CEO'su tarafından telefonun fiyatı duyuruldu. OnePlus Nord fiyatı ile Türkiye'de de ilgi görecek akıllı telefonlardan biri olacak.

OnePlus Nord Fiyatı

OnePlus, Instagram üzerinden dört bölümden oluşan belgesel yayınladı. İlk bölümde yakın zamanda tanıtılacak yeni OnePlus akıllı telefonun geliştirilme aşaması anlatılıyor. Belgesel, telefon hakkında pek bir şey anlatmıyor ancak yeni telefonun OnePlus Nord adıyla tanıtılacağı kesin. OnePlus kurucularından Pete Lau, telefonun fiyatının 500 dolar altında olacağını söyledi. 500 dolar altında fiyatlandırılan son OnePlus telefon OnePlus 5T idi.

İlk bölümde ayrıca delik çentikte çift selfie kamera barındıran modeli de içine alan (5: 55'de görebilirsiniz) yeni telefonun erken tasarımlarına göz atıyoruz. Bu tasarımda 3.5mm kulaklık girişi görünmüyor. Videonun sonunda "Yolculuğumuz 7 Temmuz'da devam edecek." satırı dikkat çekiyor. Bu tarihte bir sonraki bölüm mü yayınlanacak yoksa lansman tarihi mi olacak bilinmiyor.

OnePlus Nord Özellikleri

Android Authority'nin haberine göre, OnePlus Nord adıyla tanıtılacak cihaz Avrupa'da ve Hindistan'da satışa sunulacak. Kuzey Amerika'da belli sayıda kullanıcı lansmandan sonra çok az kişinin katılabileceği beta programı aracılığıyla yeni cihazı deneyimleme şansı bulacak. Telefonun özelliklerine ilişkin bildiklerimiz, Snapdragon 765 işlemci, çift selfie kamera, dörtlü arka kamera, 90Hz ekran, 30W şarj ile sınırlı.

