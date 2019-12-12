Çift motorlu uçak iniş esnasında cadde ortasına çakıldı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı. Nedeni henüz bilinmeyen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Phoenix kentinde, çift motorlu bir uçak inişe geçtiği sırada cadde ortasında yere çakıldı. Deer Valley Havalimanı'na yaklaşmak üzereyken pilotun acil durum bildirdiği öğrenildi.
Bölgeye koşan itfaiye ekipleri uçakta bulunan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, çevrede park halindeki birkaç araç hasar gördü. Euronews.com'da Görüntüle