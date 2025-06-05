Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan "Çift Kişilik Oda"nın sosyal medya afişi yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın birlikte yer aldığı afiş, ikilinin güçlü ekran kimyasını ve hikayeye dair merakı artıran atmosferi yansıtıyor.Peki, Çift Kişilik Oda neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmadı?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümün 12 Mayıs'ta ekrana gelmesi bekleniyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşması sonrası Kaan ve Nilüfer kavga eder. Nilüfer Kaan'la çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil onu hapse attırmakla tehdit eder. Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan'ın hayatına girer. Nilüfer, Kaan'ın emirleri ve Sevil'in tehditleri arasında kalır. Bir yandan Kaan'ın sert tavırlarına rağmen ona karşı beklenmedik bir çekim hisseder. Bu durum, Nilüfer'i tehlikeli bir oyunun parçası yapar.