Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?
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Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan "Çift Kişilik Oda"nın sosyal medya afişi yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın birlikte yer aldığı afiş, ikilinin güçlü ekran kimyasını ve hikayeye dair merakı artıran atmosferi yansıtıyor. Renk paleti ve görsel diliyle dikkat çeken afiş, dizinin romantik ve sürükleyici tonuna dair ipuçları veriyor. Peki, Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaan'ın basın toplantısına Gamze yerine Nilüfer'i götürmesi, kıskançlık krizlerine yol açar ve Gamze, Nilüfer'in işten çıkarılmasını talep eder. Kaan ve Gamze arasındaki gerilim tırmanır. Kaan'ın Nilüfer'i işe geri alma çabaları sonucu aralarında bir yakınlık doğar. Nilüfer'in Teoman ile beklenmedik karşılaşması, olaylara yeni bir boyut kazandırır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaan geçirdiği panik atak sonra Nilüfer'e yakınlaşır. Nilüfer'e olan hislerinden kaçarak, ondan uzak durmaya çalışır. Nilüfer otelin yüzü seçilince, Kaan'ın Bursa planlarına dahil olur ve birlikte yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bu yolculuk onları hiç beklemedikleri maceralara sürükler. Bu sırada Kaan'la Bursa'ya gideceğini düşünen Gamze de onların peşindedir.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI NOW TV?

Çift Kişilik Oda dizisini NOWTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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