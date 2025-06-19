Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?
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Yaz ekranlarına damga vurmaya hazırlanan "Çift Kişilik Oda"nın sosyal medya afişi yayınlandı. Dizinin başrol oyuncuları Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın birlikte yer aldığı afiş, ikilinin güçlü ekran kimyasını ve hikayeye dair merakı artıran atmosferi yansıtıyor. Renk paleti ve görsel diliyle dikkat çeken afiş, dizinin romantik ve sürükleyici tonuna dair ipuçları veriyor. Peki, Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaan geçirdiği panik atak sonra Nilüfer'e yakınlaşır. Nilüfer'e olan hislerinden kaçarak, ondan uzak durmaya çalışır. Nilüfer otelin yüzü seçilince, Kaan'ın Bursa planlarına dahil olur ve birlikte yolculuk yapmak zorunda kalırlar. Bu yolculuk onları hiç beklemedikleri maceralara sürükler. Bu sırada Kaan'la Bursa'ya gideceğini düşünen Gamze de onların peşindedir.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nilüfer, Gamze'yi Kaan'ın ona aşık olduğuna inandırmıştır. Kaan onu Gamze'yi uzak tutmakla görevlendirir. Fakat Gamze Kaan'la yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir.

Bu arada Kaan otelde 50 kişinin işten çıkarılması gerektiğini açıklar. Sevil ve Kaan'ın arası iyice gerilir. Tüm çalışanlar Kaan'dan nefret etmektedir. Nilüfer çalışanları atılmaktan kurtarmak için bir plan yapar. Fakat hiçbir şey planladığı gibi gitmez.

Çift Kişilik Oda Canlı izleme linki var mı NOW TV?

ÇİFT KİŞİLİK ODA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI NOW TV?

Çift Kişilik Oda dizisini NOWTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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