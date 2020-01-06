Çift katlı otobüslere fırtına engeli
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Çift katlı otobüslere fırtına engeli

İSTANBUL'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.

06.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:16
Çift katlı otobüslere fırtına engeli
'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu. 

Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.  


- İstanbul
Kaynak: DHA
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