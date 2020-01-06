Çift katlı otobüslere fırtına engeli
İSTANBUL'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.
06.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:16
İSTANBUL'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu.
- İstanbul
Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA