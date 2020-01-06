ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ
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ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri durduruldu.

06.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:15
ÇİFT KATLI OTOBÜSLERE FIRTINA ENGELİ

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişleri durduruldu. 

DHA

İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve fırtına nedeniyle çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu. Fırtına nedeniyle 251 kod numaralı Pendik-Mecidiyeköy ile 252 kod numaralı Kartal-Mecidiyeköy hatlarının seferleri durduruldu. Seferlerin hava şartlarının düzelmesinden sonra yeniden başlayacağı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
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