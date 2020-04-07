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Özbekistan, Kartal, Ekonomi

Çift Kartal, koronavirüs sorununu Özbekistan’da online satışla aşıyor

Mart ayında Özbekistan'da temsilcilik açan Çift Kartal Değirmen Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak, teknik altyapısını oluşturduğu online satış modeliyle satış ve pazarlamasını sürdürüyor.

07.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:29
Çift Kartal, koronavirüs sorununu Özbekistan’da online satışla aşıyor

Mart ayında Özbekistan'da temsilcilik açan Çift Kartal Değirmen Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak, teknik altyapısını oluşturduğu online satış modeliyle satış ve pazarlamasını sürdürüyor.

Kaynak: Dunya.com

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