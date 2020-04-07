Çift Kartal, koronavirüs sorununu Özbekistan’da online satışla aşıyor Mart ayında Özbekistan'da temsilcilik açan Çift Kartal Değirmen Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak, teknik altyapısını oluşturduğu online satış modeliyle satış ve pazarlamasını sürdürüyor.

Mart ayında Özbekistan'da temsilcilik açan Çift Kartal Değirmen Makineleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, koronavirüs salgınına karşı önlem olarak, teknik altyapısını oluşturduğu online satış modeliyle satış ve pazarlamasını sürdürüyor. Kaynak: Dunya.com