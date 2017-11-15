Çift İşlevli Kumaş Geliştirildi

Hem ısıtma hem de soğutma özelliği bulunan kumaş geliştirildi.



Stanford Üniversitesinden Yi Cui liderliğindeki bilim adamlarının geliştirdiği kumaşla ilgili ayrıntılar, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.



Mutfaklarda kullanılan politen malzemeden geliştirilen kumaşın ortam sıcaklığına göre kişiyi sıcak ve serin tutma özelliğine sahip olduğu belirtildi.



Cui, kumaşın gelecekte merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinde tasarruf sağlayabileceğini belirterek "Neden kişinin kendisini ısıtıp soğutacağımıza tüm binayı ısıtıp soğutalım?" yorumunu yaptı.