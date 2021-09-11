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Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı

Üç senedir evli olan güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ayrılık iddiaları ile magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

Takvim'in haberine göre; 2018 yılında işadamı Hakan Baş'la evlenen oyuncu Bensu Soral'ın mutluluğunda kara bulutlar dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlerini ayrıldıklarına dair iddialar çıkarken ortaya yeni bir bomba düştü. Çiftin arasına Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün eski sevgilisi Iinfluencer Mina Ceran girdi. Bir buçuk aydır Mina Ceran ile birlikte olduğu iddia edilen Hakan Baş'ın çok mutlu olduğu öne sürüldü.

Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021'de saat 00: 15 sularında çekilmiş samimi fotoğraflarına Snob Magazin ulaşmıştı.

Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Baş ve Soral çiftinin dün yayınladığı mesaj ise ayrılık iddiasını güçlendirdi. Mesajda, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" sözleri ayrılığın belgesi olarak yorumlandı. İş insanı Hakan Baş'ın Ümraniye Tepe Üstünde oturan sevgilisi Mina Ceran'a Göktürk'te villa tuttuğu iddia edildi.
Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı

Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı

Çift hakkında yeni iddialar ortaya atıldı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı

Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş yakalandı
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