Çift gökkuşağı görsel şölen sundu
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Çift gökkuşağı görsel şölen sundu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | Güncel

Çift gökkuşağı görsel şölen sundu Sivas'ın Gürün ilçesinde ilçesin de yağan yağmur ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu.

Çift gökkuşağı görsel şölen sundu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde ilçesin de yağan yağmur ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde eşine az rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Yağan yağmurun ardından ortaya herkesi kendine hayran bırakan çift gökkuşağı ortaya çıktı. Eşine az rastlanan ve ender görülen çift gökkuşağı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görsel şölen sunan gökkuşağı bir süre sonra kayboldu.

İlk defa gördü, hayran kaldı

Çift gökkuşağını cep telefonu kamerası ile kaydeden Erol Bozkuş, ilk defa çift gökkuşağı gördüğünü söyledi.

Çift gökkuşağı görsel şölen sundu
Çift gökkuşağı görsel şölen sundu
Çift gökkuşağı görsel şölen sundu
Çift gökkuşağı görsel şölen sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

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