Çift Ekranlı Nubia X'in 5G Modeli, MWC Şanghay Konferansında Duyuruldu

Barselona'da yapılan MWC 2019'da tanıtılan Nubia X, arka panelindeki ikinci ekran sayesinde selfielerinizi de arka kameradan fotoğraflama fırsatı sunuyor. Ancak 6 veya 8 GB RAM'e ve Snapdragon 845 yonga setine sahip cihazın bağlantısı sadece 4G hızında idi.

China Mobile'ın düzenlediği 5G bağlantı tanıtımı konferansında -MWC Şangay'ın hemen öncesinde- Nubia, Nubia X'in 5G modelini duyurdu. Cihazın tasarımı doğal olarak 4G model ile aynı, tek fark Nubia X 5G'nin ikinci ekranın sağ üst köşesinde 5G logosunun bulunması. 5G modelde bağlantı hızını desteklemesi için yeni bir modem ve işlemci de bulunurken bunların muhtemelen Snapdragon 855 ile Snapdragon X50 Modem olacağı düşünülüyor.

Nubia X 5G için bahsettiğimiz yeniliklerin dışında bir yenilikten bahsedilmese de batarya kapasitesinin artırılması iyi bir fikir olabilir. Bildiğiniz gibi 5G bağlantı, şarjı normalden daha fazla tüketeceğinden 3.800 mAh'lik bir batarya yeterli olmayabilir. Nubia X 5G'nin fiyatı veya çıkış tarihi de belirtilmedi.