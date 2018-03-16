Çift Ekranlı Meizu Pro 7 Plus, Türkiye'de Satışa Çıktı
Çift ekranıyla akıllı telefon alışkanlığımızı değiştirecek olan Meizu Pro 7 Plus, Türkiye'de satışa çıktı.
Global akıllı telefon pazarına sunduğu uygun fiyatlı ve güçlü donanımlı modelleri ile değerini ve marka bilinirliğini günden güne arttırmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, M5 Note ve M5s modelleri ile Türkiye pazarına da giriş yapmıştı. Meizu, şimdi de 'kullanıcı alışkanlıklarını yeniden tanımlayan bir telefon' olarak tanımladığı yeni modeli Pro 7 Plus'ı Türkiye'de satışa sundu.
KAMERALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni Meizu Pro 7 Plus'ın en karakteristik özelliği şüphesiz ki arkada bulunan 1.9 inçlik ikinci ekranı. Bir çeşit 'always on display' özelliği taşıyan bu ikinci ekran, Meizu'nun iddiasına göre akıllı telefon kullanma alışkanlığımızı tamamen değiştirecek. Ayrıca cihazın 16MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve 12MP çözünürlüğündeki çift arka kamerası, kullanıcıların maksimum fotoğraf kalitesine ulaşmalarını sağlıyor.
ÖZELLİKLERİ
İşlemci: MediaTek Helio X30
RAM: 4GB/6GB
Depolama: 64GB/128GB
Ekran: 5.7 inç QHD Super AMOLED, 1.9 inç (240×536 pixel)
Arka Kamera: 12 MP Sony IMX386 RGB sensör, 12MP monokrom
Ön Kamera: 16MP f/2.0
Batarya: 3500 mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Türkiye'de de satış sunulan Meizu Pro 7 Plus'ın 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2199 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alırken, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunan versiyonu 2799 TL fiyat etiketi ile tüketicilerin beğenisine sunulmuş durumda.