Çift doz aşı yaptıranlar Hollanda'ya gidebilecek

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Çift doz aşı yaptıranlar Hollanda'ya gidebilecek

Çift doz aşı yaptıranlar Hollanda'ya gidebilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HOLLANDA, AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı.

HOLLANDA, AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlar için seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Çift doz aşı yaptıranlar artık Hollanda'ya turistik ziyaret yapabilecek.

Konuyla ilgili olarak SunExpress tarafından yapılan açıklamada, "1 Temmuz 2021'den itibaren Hollanda, aşıları tam olan tüm yolcular için giriş yasağını kaldırdı. İlgili yolcuların yola çıkmadan önce iki doz EMA veya WHO onaylı aşı almaları gerekmektedir. Covid-19'dan iyileşme veya Janssen aşısının uygulanması durumlarında sadece bir doz aşı yeterlidir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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