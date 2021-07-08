Çift doz aşı olanlarda korona belirtileri neler?

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları devam ederken İngiltere, çift doz aşı olup hastalığa yakalananlarda farklı semptomlar gözlemlendiğini açıkladı. Peki, Çift doz aşı olanlarda korona belirtileri nelerdir?

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama tüm dünyada devam ederken, Birleşik Krallık'ta 33 milyondan fazla insan şu anda Kovid-19'a karşı tam olarak aşılandı ve 45 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını aldı. Bu kapsamda aşı olan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ZOE Covid Semptom çalışmasında, virüse yakalananların ana belirtilerden farklı semptomlar bildirdiği tespit edildi. İşte, 2 doz aşı olanlarda korona belirtileri!

ÇİFT DOZ AŞI OLANLARDA KORONA BELİRTİLERİ NELER?

Pandeminin başlangıcından bu yana, koronavirüse yakalanmış olabileceğinizin ana işaretleri yüksek ateş, sürekli öksürük ve koku veya tat alma duyunuzda bir kayıp veya değişiklik olmasıydı. Ancak uzmanlar, ikinci doz aşı sonrası koronavirüs belirtilerinde değişimlerin yaşandığına dikkat çekiyor.

İki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra hastalığı yakalananlar üzerinde yapılan araştırma sonucunda 4 yeni ana semptom belirlendi. İkinci doz aşıyı olanlar çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı belirtileri gösteriyor.

İLK BELİRTİ HAPŞIRMAK

Araştırmaya katılan uzmanlar, aşı olan kişilerin virüse yakalansa dahi hastalığı hafif geçirdiklerini ancak daha önceki koronavirüs belirtilerinden farklı semptomlar bildirdiklerini söylediler. Aşı olan kişiler olmayanlara göre daha çok hapşırma belirtisi gösteriyor. Tabii, her hapşıran kişi virüs geçirmeyeceği gibi bunu anlayabilmenin yolu test yaptırmaktan geçiyor.