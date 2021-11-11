Çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar laboratuvarda korunacak

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de bir Turist tarafından bulunan çift başlı yavru siyam ikizi kaplumbağalar Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) laboratuvar ortamında koruma altına alındı. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Eyüp Başkale "Doğal ortamına bıraksaydık, bir aya kalmaz ölmüş olacaktı. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen bir yabancı turist, dün travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Vücutları yapışık kaplumbağaları gören ve şaşkına dönen turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevlilerce alınan çift başlı kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından koruma altına alındı. Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların toplam 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1,2 santimetre, diğerinin ise 1,3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü, başka bölgelerde daha önce bu türlerin bulunduğu öğrenildi.