ÇİFT BAŞLI SİYAM İKİZİ KAPLUMBAĞALAR LABORATUVARDA KORUNACAK

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de bir Turist tarafından bulunan çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında koruma altına alındı. Bilim insanları Denizli'de ilk kez böyle bir türle karşılaştıklarını, siyam ikizi kaplumbağaların eğer bulunmasaydı, en fazla bir ay hayatta kalabileceğini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen bir yabancı turist, dün travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Vücutları yapışık kaplumbağaları gören ve şaşkına dönen turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevliler tarafından teslim alınan çift başlı kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından koruma altına alındı. Laboratuvarda incelenen siyam ikizi kaplumbağaların, ikisinin ağırlığının 13 gram olduğu, kabuk boylarının ise birinin 1.2 santimetre, diğerinin ise 1.3 santimetre olduğu, Denizli bölgesinde ilk kez görüldüğü, başka bölgelerde daha önce bu türlerin bulunduğu öğrenildi.

'KORUMA ALTINDA OLAN BU TÜR BULUNMASAYDI ÖLECEKLERDİ'

PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen, bu tür kara kaplumbağalarının, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre Türkiye'de koruma altında olduğunu belirtip, "Pamukkale travertenler bölgesinde bulunan bu kaplumbağalarının nadir olarak görülüyor. Kış şartlarında yapışık şekilde yaşaması mümkün değildi. Amacımız siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvar ortamında yaşatabilmek. Koruma altında olan bir tür. Daha 3 aylık olduklarını tahmin ediyoruz. Kış uykusu periyotları var. Laboratuvarda kışı atlatabilmeleri için her türlü imkanı sağlayacağız. Gelişimlerini takip edeceğiz. Bu kışı atlatabilirlerse daha büyük yapışmış kaplumbağa olacaklar. Bu tür siyam ikizi kaplumbağaların daha önce örnekleri var. Ama Denizli bölgesinde ilk kez görüldü" dedi.

'LABORATUVARDA YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Prof. Dr. Eyüp Başkale ise, siyam ikizi kaplumbağaların kabukları ve sindirim sistemlerinin yapışık olduğunu ifade edip, "Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceledik. Siyam ikizi dediğimiz bir kaplumbağa, doğada nadir olarak görülen bir durum. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Hayvanın iki başı, ikişer ön kolu var. Arka bacakları ise tek bir hayvana aitmiş gibi iki tane olduğunu görüyoruz. Kaplumbağanın üzerindeki zararlı parazitleri temizledik. Bakımını ve beslenmesini yapıyoruz. Doğal ortamına bıraksaydık, bir aya kalmaz ölmüş olacaktı. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız" diye konuştu.

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