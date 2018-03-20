Çifçilere "Doğru Zamanda Doğru Mücadele" Semineri
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çiftçilere, ürünlerine doğru zamanda doğru mücadelenin faydalarının anlatıldığı seminer verildi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çiftçilere, ürünlerine doğru zamanda doğru mücadelenin faydalarının anlatıldığı seminer verildi.
Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde verilen seminere, meyve ve pancar üretimi yapan çiftçiler katıldı.
Yaklaşık 85 kişinin katıldığı toplantıda, çapasız pancar tarımı ve meyve bahçelerindeki sorunların çözümleri anlatıldı.