Cıdıroğlu'nun İlçe Jandarma Komutanlığı Ziyareti

Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Burada vatani görevini yapan askerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Cıdıroğlu, ülkenin her karış toprağında bu kutsal vazifeyi yerine getirmenin ayrı bir gururu ve onuru olduğunu söyledi.

Cıdıroğlu, askerlere hayırlı tezkereler diledi.

Ziyaret Kur'an-ı Kerim okunması ile sona erdi.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, İlçe Müftüsü Yusuf Bektaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Abdullah Tunçez ile Ali Tokdemir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Kekeç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Temsilcisi Kenan Ergün'de bulundu.