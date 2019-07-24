Cide sahilde hortum meydana geldi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde Karadeniz'de açıklarında meydana gelen kısa süreli hortum korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğ Tepesinde oluşan hortum oluştu. Cide sahilini dolanan ve yaklaşık 3 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Denizin içinde gerçekleşen hortuma rağmen bazı vatandaşlar denizde yüzmeye devam ederken, kısa süreli oluşan hortum korkuttu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA
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