Cide Kaymakamlığından belediyeye "ruhsatsız alkol satışı" cezası
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Cide Kaymakamlığından belediyeye "ruhsatsız alkol satışı" cezası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediyeye ait tesise, ruhsatsız alkol satışı yapıldığı gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından 31 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Cide Kaymakamlığından belediyeye
28.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:53

Kastamonu'nun Cide ilçesinde belediyeye ait tesise, ruhsatsız alkol satışı yapıldığı gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından 31 bin 903 lira idari para cezası uygulandı.

Cide Belediyesi tarafından işletilen tesiste, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ruhsatı olmadan alkol satışı yapıldığı tespit edildi.

Uyarılara rağmen alkol satışını sürdüren tesise İlçe Kaymakamlığı tarafından para cezası uygulandı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik İnhisar ilçesine kaymakam olarak atanan eski Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, AA muhabirine, ilçedeki görevinden 23 Temmuz perşembe günü ayrıldığı belirtti.

Cezanın ise geçen hafta kesildiğini ve 22 Temmuz çarşamba günü Belediyeye tebliğ edildiğini dile getiren Açıkgöz, "Belediyeyi tam 3 kez uyardık ancak uyarılarımıza aldırış etmediler. TAPDK ruhsatı olmadan alkol satışını sürdürdüler. Esnafın şikayeti üzerine alkol satışı yapıldığı tespit edildi. Biz de cezayı en üst limitten uyguladık. Belediyeye ait bu işletmeye 31 bin 903 lira para cezası uygulandı." diye konuştu.

Açıkgöz, tesiste bulunan 104 adet içkiye de el konularak, kamu mülkiyetine geçirildiğini, içkilerin mevzuat gereği imha edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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