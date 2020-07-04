Cide Dernekler Federasyonu İdlib'e 7 briket ev yaptıracak Cide Dernekler Federasyonu (CİDEFED), İdlib'de 7 briket ev yaptırma kararı aldı.

Cide Dernekler Federasyonu (CİDEFED), İdlib'de 7 briket ev yaptırma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, 7 evle destek verdi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına işaret etti.

CİDEFED'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilçeye 2 bin gıda kolisi yardımında bulunduğunu belirten Açıkgöz, "İdlib'de kış gelmeden 50 bin briket evin tamamlanması hedefleniyor. İçişleri Bakanlığının başlattığı bu kampanyaya Cide Kaymakamlığı olarak en güçlü şekilde destek vermek için yola çıktık. Bu yolculukta Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz'a desteği için teşekkür ediyorum. Bu desteğin ortaya çıkmasında katkıları olan tüm iş adamlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA