Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı
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Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı

Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapan yol, yapılan çalışma ile kısa sürede ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapan yol, yapılan çalışma ile kısa sürede ulaşıma açıldı.

Cide ilçesine bağlı Armut Çayırı yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Yaşanan heyelan sonrasında yolun kapandığını gören vatandaşlar, ihbarda bulunarak yardım istedi. İhbar üzerine Cide İlçe Özel İdare ekipleri tarafından heyelan oluşan yolda çalışma başlatıldı. Yolda oluşan toprak yığını ekiplerin çalışmasıyla temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, yolun açılmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti. - KASTAMONU

Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı
Cide'de yaşanan heyelan yolu kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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