Cide'de 'Vefalılar Grubu' tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı
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Kastamonu, Cide, Güncel

Cide'de 'Vefalılar Grubu' tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı

Kastamonu'nun Cide ilçe Kaymakamlığı tarafından, 'Korona Virüs' önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.

27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:47
Cide'de 'Vefalılar Grubu' tarafından yardım kolileri dağıtılmaya başlandı

Kastamonu'nun Cide ilçe Kaymakamlığı tarafından, 'Korona Virüs' önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 ve üstü ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılan 65 yaş ve üstü vatandaşların sıkıntı çekmemesi için Cide Kaymakamlığı tarafından muhtaç kişilere öncelik verilmek üzere yardım kolileri hazırlatılmıştı. İlk etapta tek başına yaşayan ve kimsesi olmayan vatandaşlara verilecek olan koliler, bugün itibariyle dağıtılmaya başlandı.

Cide'de gönüllü görev alan 'Vefalılar Grubu' tarafından yapılan dağıtımda, 10 farklı araç ve ekiple ile belirlenen köy ve mahallelere bugün itibariyle toplam 444 haneye ulaşılarak koliler teslim edildi.

"Toplam 2000 yardım kolisi dağıtılacak"

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Devletimiz, bu süreçte tüm gücüyle vatandaşımızın yanındadır. Cide büyük bir ilçe, sadece köylerimizin yol ağı, 511 km. Bu yüzden her yere yetişmek adına sahada 700 kişiden oluşan "Vefalılar" adını verdiğimiz bir ekiple çalışıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi milletimizle, devletimizle bu zor günleri hep birlikte el ele aşacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu süreçte evde kalmalarıdır. Biz onlar için sahada ne yapmak gerekirse, yapmaya hazırız" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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