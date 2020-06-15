Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske 63 köye dağıtıldı
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Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske 63 köye dağıtıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü ürettiği maskeler, Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından ilçeye bağlı 63 köye dağıtıldı.

Cide'de vefalı kadınların ürettiği 47 bin maske 63 köye dağıtıldı
15.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:01

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kadınların gönüllü ürettiği maskeler, Kaymakam Ali Açıkgöz tarafından ilçeye bağlı 63 köye dağıtıldı.

İlçede, mart ayında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasının ardından Halk Eğitim Merkezi'nde standartlara uygun maske üretimi yapan gönüllü kadınlar, üretimlerine devam ediyor.

Kaymakam Açıkgöz, hazırlanan maskeler ve dezenfektanları, ziyaret ettiği köylerdeki vatandaşlara dağıtıyor.

Açıkgöz, köylerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler götürüyor.

Kaymakam Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vefalı kadınların gönüllü olarak maske üreterek önemli bir çalışma yaptığını söyledi.

Bugüne kadar 63 köye maske dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydeden Açıkgöz, son olarak Velioğlu, Mencekli, Sakallı, Kumköy, Koçlar, Konuklar, Çamaltı, Denizkonak, Uğurlu, Alayüz, Pehlivanlı, Kovanören, Ağaçbükü, Beltepe, Toygarlı, Doğankaya ve Gökçeören köylerine 15 bin maske dağıtıldığını anlattı.

Toplam 47 bin ücretsiz maske dağıttıklarını ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Normalleşme sürecinde maske kullanımı çok daha büyük önem arz ediyor. Biz inşallah 16 mahalle ve 75 köyümüzde yaşayan tüm Cideli vatandaşlarımıza ulaşana kadar dağıtım yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki talimatını yerine getirmek adına tüm gücümüzle gayret ediyoruz. İlçemizde nasıl kısa sürede 6 bin 500 gibi rekor bir miktardaki gıda kolisini dağıttıysak maske dağıtımını da bu titizlikle yapacağız. Vatandaşlarımız artık maskeyi her yerden temin edebiliyorlar. Fakat biz, bu dağıtımlar vesilesiyle doğru maske kullanımı ve maske takmanın önemini ifade etme fırsatı buluyoruz. Hem de bizzat yaptığımız köy ziyaretleri sayesinde tedbirleri yerinde denetleme imkanı elde ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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