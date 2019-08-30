Cide'de su ürünleri kooperatifi kurulumu tamamlandı

30.08.2019 17:48

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak, Çamaltı ve Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulum işlemleri tamamlandı.



Cide'ye bağlı Denizkonak, Çamaltı ve Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulumu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında atılan imzalarla tamamlandı. İş adamı Murat Demir, yaptığı bilgilendirmede, Cide ilçesine bağlı Denizkonak, Çamaltı ve Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulum işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "İlimize, ilçemize ve köylerimize hayırlı olsun. Sahil kesimlerinde geçimini balıkçılıktan sağlayan vatandaşlarımız için çok önemli olan kooperatif aktif bir kooperatif olacaktır. Barınak içinde tekne bakım onarımı, yeni balıkçı tekne yapımı, soğuk hava depolama alanı olacaktır. Bu kapsamda kuruluş aşamasındaki Denizkonak, Çamaltı, Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulumu işlemleri tamamlandı. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında kuruluşla ilgili imzalar atıldı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bölgemize, ilimize, ilçemize ve köylerimize inşallah faydalı bir kooperatif olacaktır" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA