Cide'de su ürünleri kooperatifi kurulumu tamamlandı

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Denizkonak, Çamaltı ve Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulum işlemleri tamamlandı.

İş adamı Murat Demir yaptığı bilgilendirmede, Cide ilçesine bağlı Denizkonak, Çamaltı ve Uğurlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi kurulum işlemleri tamamlandığını belirterek, "İlimize, ilçemize ve köylerimize hayırlı olsun. Sahil kesimlerinde geçimini balıkçılıktan sağlayan vatandaşlarımız için çok önemli olan kooperatif aktif bir kooperatif olacaktır. Barınak içinde tekne bakım onarımı, yeni balıkçı tekne yapımı, soğuk hava depolama alanı olacaktır. Kurulum aşamasında üyelikler için yoğun talebin gelmesi memnuniyet verici bir durum. Tekrar hayırlı olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA