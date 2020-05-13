Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirmede bulunan Cide Kaymakamlığı, ilçede maske takmanın önemine dikkat çekerek, takmayanlara 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını açıkladı. Cide Kaymakamlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 23.59 itibarıyla Cide'nin tüm kamusal ve sosyal alanlarında, caddeler ile sokaklarda, halkın toplu bulunduğu her türlü yerde, iş yerleri ile bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır. Kaymakamlık ve Belediye tarafından ücretsiz maske dağıtım çalışmaları devam etmekte olup, buna ek olarak ilçemizdeki büyük zincir market, işletme gibi tüm yerlerde 1 lira ücretle maske satışı başlamıştır. Daha yüksek fiyata maske satışına müsaade edilmemektedir. Ayrıca berber ve kuaförler açıldı. Olası bir vaka durumunda temaslı kişileri, ivedi şekilde tespit edebilmek için berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerine gelen tüm müşterilerin bilgilerinin adı, soyadı, kimlik numarası, geldiği tarih ve telefon numarası işletme sahibi tarafından kayıt altına alınmasına karar verilmiştir. Kayıtları titiz tutmayanlar hakkında işlem yapılacaktır" - KASTAMONU

Kaynak: İHA