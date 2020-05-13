Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak
13.05.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:01

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar hakkında bilgilendirmede bulunan Cide Kaymakamlığı, ilçede maske takmanın önemine dikkat çekerek, takmayanlara 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını açıkladı. Cide Kaymakamlığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"13 Nisan 23.59 itibarıyla Cide'nin tüm kamusal ve sosyal alanlarında, caddeler ile sokaklarda, halkın toplu bulunduğu her türlü yerde, iş yerleri ile bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır. Kaymakamlık ve Belediye tarafından ücretsiz maske dağıtım çalışmaları devam etmekte olup, buna ek olarak ilçemizdeki büyük zincir market, işletme gibi tüm yerlerde 1 lira ücretle maske satışı başlamıştır. Daha yüksek fiyata maske satışına müsaade edilmemektedir. Ayrıca berber ve kuaförler açıldı. Olası bir vaka durumunda temaslı kişileri, ivedi şekilde tespit edebilmek için berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerine gelen tüm müşterilerin bilgilerinin adı, soyadı, kimlik numarası, geldiği tarih ve telefon numarası işletme sahibi tarafından kayıt altına alınmasına karar verilmiştir. Kayıtları titiz tutmayanlar hakkında işlem yapılacaktır" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Haber
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek için kendisine yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Ordu'da 13 Mayıs'ta yapılan testlerde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Bilim insanları koronavirüsün laboratuvarda üretilmediğini kanıtladı
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Tarkan Hazal Kaya Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Loris Karius Bülent Uygun Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Cide'de maske takmayanlara 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:06:50. #1.14#
title