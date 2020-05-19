Cide'de maske takmayan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası
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Cide'de maske takmayan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası

Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede maske takmayarak dolaşan 2 kişiye 6 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.

Cide'de maske takmayan iki kişiye 6 bin 300 lira para cezası
19.05.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:47

Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede maske takmayarak dolaşan 2 kişiye 6 bin 300 TL idari para cezası uyguladı.

Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, ilçede yaptıkları denetimlerde tüm uyarılara rağmen maskesiz dolaşan iki kişiye 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya hesaplarından yazılı açıklamada bulunan Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulunun 13.05.2020 tarihli 58 sayılı kararı ile cadde ve sokaklarda, halkın toplu olarak bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu ve bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesi kararı alınmış olup Irmak Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında S.S ve F.S. isimli vatandaşların maskesiz dolaştıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği 2 x3150 TL toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiştir" dedi.

Cide Kaymakamlığı, daha önceden maske takmanın zorunlu olduğu konusunda ilçe halkına uyarılarda bulunmuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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