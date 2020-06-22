Cide'de liman içinin saha düzenlemesi yapıldı Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince, ilçeye bağlı Denizkonak köyünde liman içinin saha düzenlemesi yapıldı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince, ilçeye bağlı Denizkonak köyünde liman içinin saha düzenlemesi yapıldı.

Cide Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Cide İlçe Özel İdare ekipleri, ilçeye bağlı Denizkonak köyünde liman ve köy içi malzeme nakli ve serme işini tamamladı. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yol bakım ve onarım çalışmalarının başladığını belirterek, bu çalışmaların muhtarlarla birlikte koordineli olarak programlanacağını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA