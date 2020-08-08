Cide'de bir eve giren iki kişi tutuklandı Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir sitedeki eve girip bin TL para, elektronik cihaz ve giysi çalan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir sitedeki eve girip bin TL para, elektronik cihaz ve giysi çalan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde kent merkezindeki bir sitedeki eve giren C.A, ve Ü.Ö. içeriden 2 adet bilgisayar, bin TL para ve giysi çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsılık olayını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eve giren şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonrası 2 şüheli kaçtıkları köylerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldıkları para ve eşyaları ekiplere teslim etti. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA